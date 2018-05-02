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Son dakika: 'da muhtar getirdi: 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Son dakika haberi... 'un Pasinler ilçesinde Karakale Mahallesi Muhtarı , babasını dövdükleri için tartıştığı aynı aileden 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, 1'i ağır, 3 kişiyi de yaraladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 16:04
Son dakika: Erzurum'da muhtar getirdi: 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Karakale Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında ile bahçe komşuları Metin ve arasında, sınır duvarını söktükleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Metin ve Mürsel Düzgün, duvarın kaldırılmasına itiraz eden Mehmet Doğru'yu darp etti. Mehmet Doğru ve mahalle muhtarı oğlu , jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

TABANCASIYLA GRUBA DOĞRU ATEŞ AÇTI

Bunu öğrenen İrfan, Hasan, Mürsel ve , ellerinde sopalarla Ünal Doğru'nun evinin önüne gitti, küfür ve hakaret etti. Grup, dışarı çıkan Ünal Doğru ve oğlu Mert'e saldırdı. Bu sırada Muhtar Ünal Doğru, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla gruba doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği İrfan Düzgün (24) öldü, Mürsel, Hasan ve Metin Düzgün ise yaralandı.

Ünal Doğru, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Doğru, gelen ekiplere teslim olurken, yaralılar ise ambulanslarla 'daki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ünal Doğru ve babası Mehmet Doğru jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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