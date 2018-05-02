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Son dakika: inde şaşırtan gelişme

’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ’ın ine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında iş adamı Tarkan K.’nin babası ve kardeşinin de bulunduğu 7 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 07:35 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 07:40
Son dakika: İş adamı cinayetinde şaşırtan gelişme

'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinin önünde, 21 Mart 2018 tarihinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 'ın ini soruşturan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen deliller ışığında şüpheli olarak Tarkan K.'nin ismine ulaştı. Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Tarkan K.'nin izine rastlanılamazken, şahsın babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Tarkan K.'nin yakalanması için yurt genelinde çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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Son dakika: İş adamı cinayetinde şaşırtan gelişme
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