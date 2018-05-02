TEM'de feci kaza! Balık yüklü kamyon şarampole uçtu... Yaralılar var

TEM'DE FECİ KAZA! BALIK YÜKLÜ KAMYON ŞARAMPOLE UÇTU... YARALILAR VAR

Kocaeli Tem Otoyolu İzmit istikametinde yolcu otobüsünün arkadan çarptığı canlı balık yüklü kamyonun şarampole uçması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazada şarampole uçan kamyonda yüklü olan binlerce alabalık yola devrilerek telef oldu.

Kaza İzmit Tem Otoyolu İstanbul istikameti Yeşilova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'ten aldığı yolcularla İstanbul istikametine gitmekte olan Şıh Müslim idaresindeki 27 LM 829 plakalı yolcu otobüs, İzmit Yeşilova mevkiinde ilerlediği esnada önünde seyretmekte olan İdris Çelik idaresindeki34 JC 0463 plakalı alabalık yüklü kamyona arkadan çarptı.