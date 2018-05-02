Van'da kaçak avlanan 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi

Van'da, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece gündüz nöbet tutuyor. Bu kapsamda, Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri karadan ve göl kıyısında kaçak balık avlananlara karşı 7/24 nöbet tutuyor. Ekipler, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı.

TONLARCA İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, 2 araçta ,Van Gölü'nde kaçak avlanılan toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, kaçak balık avlananlara 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Balıkları nakletmek için kullanılan araçlara ise 15 gün trafikten men cezası kesildi.