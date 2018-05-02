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'da kaçak avlanan 4,8 ton balığı ele geçirildi

'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, iki araçta toplam 4 ton 800 kilo balığı ele geçirildi. 'nde kaçak avlananlara, 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 09:46
Van'da kaçak avlanan 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi

'da, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan nin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece gündüz nöbet tutuyor. Bu kapsamda, Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri karadan ve göl kıyısında kaçak balık avlananlara karşı 7/24 nöbet tutuyor. Ekipler, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı.

TONLARCA İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, 2 araçta ,'nde kaçak avlanılan toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, kaçak balık avlananlara 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Balıkları nakletmek için kullanılan araçlara ise 15 gün trafikten men cezası kesildi.

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Van'da kaçak avlanan 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi
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