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'Yanlış yerde denize girdi'

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018
'Yanlış yerde denize girdi'
'da geçen yıl 30 Temmuz'da işçi emeklisi (58), bir restoranın iskelesinden denize atladı. İddiaya göre restorana ait zodyak botun pervanesi dipten yüzen Erol'un kafatasını parçaladı. Ölümden dönen adam hastaneye kaldırıldı ve parçalanan bölgeye bir dizi ameliyatla deriden yama yapıldı. Botu kullanan Cem Çınar, Erol'u fark etmediğini ve 'iskeleden atlamak yasaktır' tabelası olduğunu belirterek suçsuz olduğunu söyledi. Bilirkişi, raporunda Çınar'ın kusuru olmadığı ve kazanın yanlış yerde denize girilmesi sonucu yaşandığını bildirdi. Avukat Can Burak Karatepe, "Kaptanın amatör denizci belgesi var. Bu belgeyle restorana ticari yolcu taşınamaz. Hem tekneyi kullanan kişiye hem de restorana 251 bin liralık tazminat davası açtık. Müvekkilimin kafatasının bir kısmı yok" diye konuştu.
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