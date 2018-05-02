Yeni yüzüne İstanbul’da kavuştu

Iraklı 2 yaşındaki Muhammed Wisam Ali Al Nuami, yüz orta hat kemiklerindeki anomali ile dünyaya geldi. Bu nedenle doğduğu günden bu yana çift burnu varmış gibi görünen Muhammed'in beslenme, konuşma ve nefes alma gibi temel işlevlerinde giderek artan sıkıntılar baş gösterdi.
Muhammed, Irak Sağlık Bakanlığı
tarafından tedavi için İstanbul
'a gönderildi. Muhammed'e dünyada tıp literatürüne girmiş çok ender vakaya uygulanan bir rekonstrüktif yüz ameliyatı uygulandı. Türkiye
'de bu ameliyat, bir özel hastanede uygulanan ilk rekonstrüktif yüz cerrahisi niteliği taşıyor. 11 gün arayla iki seans halindeki ameliyatı yapan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mithat Akan ve Op. Dr. Gülden Avcı Çakmak, Muhammed'in durumunu şu şekilde özetledi: "Yapılan ilk ameliyatla kafatası ön kemikleri çıkartıldı, göz çevresi kemikleri kırılarak hareket kazandırıldı. Burunda doğuştan gelişen fazla kemikler alındı ve göz çevresi kemikleri orta hatta birleştirildi. Ve yeni burun kemik yapısı oluşturuldu. Böylece tek bir burun kemiği yapılarak, çocuğun yüzündeki çift burun görüntüsü düzeltildi. Tüm bu müdahaleler sonucu, değişen anatomiye uygun olarak kafatası ön kemikleri yeniden yapılandırılarak yerine oturtuldu. İlkinden 10 gün sonra yapılan ikinci seans ameliyat ile burun üzerinde bulunan fazla deri çıkartılarak işlem tamamlandı." NEFES ALAMAYARAK ÖLEBİLİRDİ
Kardeşini tedavi süresinde yalnız bırakmayan ağabeyi Abdullah Al Nuami, "Irak'ta muayene ettirdiğimiz doktorlar Muhammed'in ilerleyen yaşlarda görmesinin ciddi şekilde etkileneceğini belirttiler. Türkiye'de ameliyat öncesinde bize bunun çok riskli olduğu ve ölüm tehlikesi bulunduğunu söylediler. Biz bu riski göze aldık, çünkü kardeşim bu şekilde birkaç yıl sonra nefes alamadığı için hayatı tehlikeye girecekti" dedi.