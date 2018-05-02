YSK listeleri belli oldu mu? YSK seçim yeri sorgulama işlemi burada!

e-Devlet seçim yeri sorgulama işlemleri kapsamında araştırmalarına başlayan vatandaşlar 24 Haziran erken seçimi öncesinde "Nerede oy kullanacağım" sorusunun yanıtını araştırıyor. e-Devlet üzerinden seçmen listesini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

e-Devlet seçmen listesi sorgulama

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan takvim kapsamında, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Seçmen listeleri 12 Mayıs'a kadar askıda kalacak.

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına giderken, başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere gerek resmi kurumlar, gerek siyasi partiler hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. YSK'nın seçim takvimini açıklamasının ardından süreçte, seçmen listeleri de muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Listelerin askıya çıkmasıyla birçok vatandaş, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti. Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Seçmen listeleri 12 Mayıs'a kadar askıda kalacak. YSK, internet sitesinden de sorgulama imkanı sağlarken, listelerde ismini sorgulayan kişi sayısı bugün itibariyle 126 bin oldu.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen kütüğü listeleri bugün sabah 08.30'da muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre; muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı. Çankaya, seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabileceğini söyledi.

YSK SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK'nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.

Açılan sayfa üzerinden sorgulama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.Sorgulama Tipi: T.C. Nüfüs Cüzdanı - T.C. Kimlik Kartı (Yeni)Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlT.C. Kimlik NumarasıNüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No - Seri No ( Sadece yeni kimlikler için geçerlidir. )Resim Doğrulama gibi alanları doğru bir şekilde doldurarak seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oy Vermede Kimliğin TespitiSandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91). Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87)