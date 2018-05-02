17 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Ayşe Gültekin, kendisi hakkında yazılı olarak ifade veren kişiyi tanımadığını belirterek, "Hakkımda beyanda bulunan kişiyi tanımıyorum. Üzerime attığı iddiaları kabul etmiyorum. Sohbet ablası olduğumu söylemiş. Benim dini bilgim fazla yokken nasıl sohbet ablalığı yapabilirim. Ben sohbet vermiş değilim. Suç teşkil eden hiçbir şey yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye taleplerini tekrarladı.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.