Trabzon'da 15 günlük otomobili park halindeyken cayır cayır yandı

Trabzon'da 15 gün önce satın alınan otomobil, park halindeyken alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi kavşağında park halindeki 34 PA 4973 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı.

Otomobilin ön kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı kapladı. Alevlerin artması üzerine yangının çevredeki araçlara sıçrama ihtimali paniğe yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan otomobilin önünde park halindeki 61 AK 697 plakalı hafif ticari aracın arka kısmında da hasar meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

15 GÜNLÜK OTOMOBİL 15 DAKİKADA YANDI

Araç sahibi Hüseyin Morgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelininin çocuğunu Farabi Hastanesi'ne götürdüğünü, kendisinin de aracını park ettiğini belirterek, "Dışarıda arabanın arka tarafına yaslanıyordum. Bir vatandaş 20 dakika sonra 'araba yanıyor' diye seslendi. Bir de baktım benim arabanın önü tutuşmuş. İtfaiye gelene kadar 15 dakika içinde yandı. Ne kadar uğraşsak da yandı. Şirket arabası daha 15 günlük arabamız." ifadesini kullandı.