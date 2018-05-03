500 bin liralık aile soygunu

Konya
'nın Selçuklu ilçesinde bir marketin şubelerinden para toplayan özel kurye şirketine ait para nakil aracı
nın şoförü Mehmet Soydan, öğle yemeği için bir lokantanın önünde durdu. Soydan ve yanındaki güvenlik görevlisi yemek yediği sırada, aracının yanına gelen bir kişi, ön tarafta bulunan kapı otomatiğine bağlı teli çekerek kapıyı açtı. Ardından kasanın bulunduğu arka bölüme girip, şifresini girdiği kasadaki paraları çuvala doldurup kaçtı. Yemekten sonra araca gelen kuryeler, soygunu fark edince, polisi aradı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis. soyguncunun çok rahat tavırlarla soygunu gerçekleştirdiğini gördü. Soyguncunun kuryelerle bağlantılı olduğunu düşünen polis, çelişkili ifadeler veren Mehmet Soydan'ı çapraz sorguya aldı. Suçunu itiraf eden Soydan, soygunu eniştesi Cafer Yağcı ile planladıklarını, eniştesinin kardeşi Osman Yağcı'ya kapıyı nasıl açacağını anlatıp kasanın şifresini söylediğini, olay günü gittikleri lokantanın adresini verdiğini anlattı. Kiraladıkları otomobille Antalya
'ya kaçmaya çalışan Yağcı kardeşleri yakalayan polis, çalınan 550 bin lirayı da Meram ilçesinde gömdükleri tarlada buldu. Tutuklanan üç zanlının soygunu, ev ve araba almak, ayrıca bekâr olan Osman Yağcı'nın düğününü yapmak için planladıkları belirlendi.