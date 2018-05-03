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'da zanlılarını ‘deri şapka’ yakalattı!

'da ticareti esnasında taraflar arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan şüphelileri görgü tanıklarının ‘siyah deri şapka kullanıyordu’ ifadesinin ardından güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 15:13
Antalya'da cinayet zanlılarını ‘deri şapka’ yakalattı!

Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan gecesi Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayak ve kollarından bıçaklanan Ömer Aksoy'u (31) Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede kalbi duran Aksoy, daha sonra tekrar hayata döndürüldü. Buradan da özel bir hastanesevk edilenlen Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DERİ SİYAH ŞAPKA DETAYI

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, mahalledeki görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Vatandaşların, "şüphelilerden birisinde deri siyah şapka bulunuyordu" şeklindeki ifadesinin ardından ekipler, güvenlik ve şehir polis kameralarını inceledi.

Plakasız ve siyah deri şapkalı sürücüsü olan bir ticari taksinin olaydan bir saat sonra Serik ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, ilçede operasyon düzenleyerek taksi sahibi Abdil C. (26) ve yine takside bulunan Yunus K. (26) ile Turgay Ç.'yi (27) gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinde almak için Yeşildere Mahallesi'ne gittiklerini, ölen Aksoy'un da kendilerini gasp etmeye çalıştığını ileri sürüp bu nedenle bıçakladıklarını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Antalya'da cinayet zanlılarını ‘deri şapka’ yakalattı!
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