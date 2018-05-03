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Bacak bacak üstüne atan motosiklet sürücüsünün adeta bir kahvesi eksik!

Otoyolu'nda bacak bacak üstüne atıp bir eliyle de motosikletin kontrolünü sağlamaya çalışan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi. Adeta bir kahvesi eksik olan sürücünün rahat tavırları, diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 09:27
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Otoyolu Kavacık mevkiinde 34 LA 1295 plakalı motosikletiyle bacak bacak üstüne atarak trafikte seyir halinde olan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Umursamaz sürücünün tek elle direksiyon kullandığı anlar seyir halinde olan diğer sürücüleri şaşkına çevirirken, ara sıra da cep telefonunu kontrol etmesi "pes artık" dedirtti.

RAHAT TAVIRLARI BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adeta bir kahvesi eksik olan sürücünün rahat tavırları başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün bacak bacak üstüne atarak ilerlediği ve bir eli ile motosikletin kontrolünü sağladığı görülüyor.

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Bacak bacak üstüne atan motosiklet sürücüsünün adeta bir kahvesi eksik!
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