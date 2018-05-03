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Bu kayayı görenler gözlerine inanamıyor!

'un Oltu ilçesi 'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. İlçede yaşayan 'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 10:51
Bu kayayı görenler gözlerine inanamıyor!

'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. İlçede yaşayan 'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi.

''BUNUN BİR SALYANGOZ FOSİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''

İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, "Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik. Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz. Taşın biran evvel uzmanlar tarafından incelenmesini istiyoruz. Define avcıları bunu görürse taşı parçalar veya sağını solunu eşip buraları köstebek yuvasına çevirirler" diye konuştu.

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Bu kayayı görenler gözlerine inanamıyor!
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