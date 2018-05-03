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Erzincan'da fuhuş operasyonu

Erzincan'da tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 09:37
Erzincan'da fuhuş operasyonu

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları tehdit ve şantajla fuhşa zorladıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından iki ayrı gruba yönelik kent merkezinde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyruklu Pervane A. (50), Seyana A. (30), Marafat M. (28), Gamze Y. (24), Işıl B. (25), Öznur A. (23) ve Özlem Ç'yi (22) gözaltına aldı.

ZOR DURUMLARINDAN YARARLANDILAR

Şüphelilerin maddi sıkıntı içerisinde bulunan üniversite öğrencilerini tespit ederek fuhşa zorladıkları, bunu kabul etmeyen öğrencileri ise tehdit ettikleri iddia edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sulh ceza hakimliğisevk edilenlen şüphelilerden Pervane A, Gamze Y. ve Işıl B, çıkarıldıkları mahkemece "Fuhşa aracılık yapmak ve yer temin etmek" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Caniden pişmanlık açıklaması!

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Erzincan'da fuhuş operasyonu
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