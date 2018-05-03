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Eski milli sporcuya korkunç infaz

’te , eski milli bilek güreşçisi ’ı bıçakla öldürüp, cinsel organını kesti. Jandarmaya teslim olan Kuvvetli, “Eşimi taciz ediyordu” dedi

TAHİR AŞKIN KISACIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018
Eski milli sporcuya korkunç infaz
'te 49 yaşındaki , eşine sürekli tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eski milli bilek güreşçisi 52 yaşındaki 'ı telefonla arayıp evine çağırdı. Görüşmenin ardından Yeşilyaprak ile Kuvvetli arasında tartışma çıktı. Kerim Kuvvetli, üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek, Yeşilyaprak'a saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yeşilyaprak olay yerinde öldü. Öfkesine hâkim olamayan Kerim Kuvvetli, bununla da yetinmeyerek, öldürdüğü milli bilek güreşçisinin cinsel organını kesti. Kerim Kuvvetli olay yerine gelen jandarmaya teslim olurken, milli bilek güreşçisinin cesedi ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kerim Kuvvetli jandarmaya verdiği ifadede, "Bayram Yeşilyaprak, eşime sürekli tacizde bulunuyordu. Beni de tehdit ediyordu. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı" dedi. Ölen Bayram Yeşilyaprak, 2011'de 21. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.
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Eski milli sporcuya korkunç infaz
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