Eski milli sporcuya korkunç infaz

Gaziantep
'te 49 yaşındaki Kerim Kuvvetli
, eşine sürekli tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eski milli bilek güreşçisi 52 yaşındaki Bayram Yeşilyaprak
'ı telefonla arayıp evine çağırdı. Görüşmenin ardından Yeşilyaprak ile Kuvvetli arasında tartışma çıktı. Kerim Kuvvetli, üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek, Yeşilyaprak'a saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yeşilyaprak olay yerinde öldü. Öfkesine hâkim olamayan Kerim Kuvvetli, bununla da yetinmeyerek, öldürdüğü milli bilek güreşçisinin cinsel organını kesti. Kerim Kuvvetli olay yerine gelen jandarmaya teslim olurken, milli bilek güreşçisinin cesedi ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kerim Kuvvetli jandarmaya verdiği ifadede, "Bayram Yeşilyaprak, eşime sürekli tacizde bulunuyordu. Beni de tehdit ediyordu. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı" dedi. Ölen Bayram Yeşilyaprak, 2011'de 21. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.