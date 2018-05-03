Hâkim cezayı az buldu karara şerh koydu

İSTANBUL
Kadıköy'de 7 Ekim 2016'da kaldırımda arkadaşıyla konuşan üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümü, Büşra Özsayın'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren hafriyat kamyonu şoförü Aydın Yanık, oy çokluğu ile 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Mahkeme Başkanı İbrahim Temir, cezayı az bularak karara muhalif kaldı. Temir, sanığın suçtaki kusurunun ağırlığı nedeni ile üst sınıra yakın bir ceza verilmesi gerektiğini savundu. Öte yandan sanık Aydın Yanık'ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.