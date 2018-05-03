Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hâkim cezayı az buldu karara şerh koydu

Hâkim cezayı az buldu karara şerh koydu

Giriş Tarihi: 3.5.2018
Hâkim cezayı az buldu karara şerh koydu
Kadıköy'de 7 Ekim 2016'da kaldırımda arkadaşıyla konuşan üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümü, Büşra Özsayın'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren hafriyat kamyonu şoförü Aydın Yanık, oy çokluğu ile 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Mahkeme Başkanı İbrahim Temir, cezayı az bularak karara muhalif kaldı. Temir, sanığın suçtaki kusurunun ağırlığı nedeni ile üst sınıra yakın bir ceza verilmesi gerektiğini savundu. Öte yandan sanık Aydın Yanık'ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hâkim cezayı az buldu karara şerh koydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN