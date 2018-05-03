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'da beş yıldızlı otelde !

Küçükçekmece'de beş yıldızlı bir oteldeki uygulama büyük tepki çekti. Otelin havuzuna giden kadın, görevlilerin "Haşema ile havuza giremezsiniz. Hijyenik değil" uyarısı ile büyük şok yaşadı. Olayı yaşayan , "Çocuklar geceden tatile gidiyoruz diye heyecanlıydı. Havuz başından çevrilince hüsrana uğradılar. Çocuklarıma izah edemedim. Bu yaşananlar bana 28 Şubat zihniyetini hatırlattı" diye konuştu.

EMRULLAH ERDİNÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 10:18
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Doktor , çocuklarının havuza girmek istemesi üzerine iki kızı ve eşi 'ı da alarak hafta sonunda bir otele yerleşti. Çocukları ile havuza inen Zehra Polat'ı durduran görevliler, hijyenik olmadığı için haşema ile havuza girmenin yasak olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ömer Polat, "Kıyafetimizden dolayı böyle bir olayla karşılaştık ve rencide edildik. Hukuki hakkımızı da arayacağız" dedi.

''ÇOCUKLARIMA İZAH EDEMEDİM''

Zehra Polat ise "Çocuklar geceden tatile gidiyoruz diye heyecanlıydı. Havuz başından çevrilince hüsrana uğradılar. Çocuklarıma izah edemedim. Bu yaşananlar bana 28 Şubat zihniyetini hatırlattı" diye konuştu.

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İstanbul'da beş yıldızlı otelde skandal!
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