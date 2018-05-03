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'da ... 'den su kesintisi açıklaması!

'da Bağcılar ve Esenler'in bazı mahallelerinde yarın saat 15.00'ten, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'e kadar ne gidilecek.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 15:21
İstanbul'da su kesintisi... İSKİ'den su kesintisi açıklaması!

Bağcılar ve Esenler'in bazı mahallelerine yarın saat 15.00'ten, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'e kadar su verilmeyecek.

Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden () yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmutbey Terfi Merkezi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Su kesintisi Bağcılar'a bağlı Bağlar, Demirkapı, Çınar, 15 Temmuz, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl mahallelerinin tamamında ve Yavuz Selim Mahallesi'nin alt kotlarında, Esenler'de ise Birlik, Cevatpaşa, Fevzi Çakmak, Fatih, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis ve Turgut Reis mahallelerinde uygulanacak.

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İstanbul'da su kesintisi... İSKİ'den su kesintisi açıklaması!
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