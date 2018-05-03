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Köpek havlaması i sanığının cezası belli oldu

Antalya'da, sabah erken saatte havlayan köpeğin sesinden rahatsız olup, sahibi Selçuk Atasoy'a (62) tabancayla 7 el ateş ederek, öldüren Erol Karayel (55), 25 yıl hapse mahkum edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 10:47
Köpek havlaması cinayeti sanığının cezası belli oldu

KÖPEK HAVLAMASI CİNAYETİ SANIĞININ CEZASI BELLİ OLDU

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde yalnız yaşayan, turizm sektöründen emekli Selçuk Atasoy, geçen yılın Mayıs ayında, Golden Retriever cinsi köpeğini gezdirmek için sabah saatlerinde evinden çıkıp, 1898 Sokak'taki parka gitti. Parkın yanındaki apartmanda oturan oto elektrikçi Erol Karayel, "Bu saatte köpek mi gezdirilir? Havlamasından uyuyamıyoruz. Köpeğinizi bu parktan geçirmeyin" diyerek, Atasoy'a tepki gösterdi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine elinde tabancayla evinden çıkan Karayel, Atasoy'a 7 el ateş etti. Selçuk Atasoy, vücudunun çeşitli yerlerine isabet kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Erol Karayel ise tutuklandı.

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Köpek havlaması cinayeti sanığının cezası belli oldu
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