Makas atanlara drone’lu suçüstü

İstanbul
'da
drone'lu trafik denetimleri ile makas atan sürücüler tespit edildi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos 2017'de başlatılan drone'lu denetimlerden olumlu netice aldı. Farklı tarihlerde toplam 12 gün, plaka okuma sistemi de olan çok özellikli iki drone havalandıran trafik polisleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Girişi ve E-5 Karayolu başta olmak üzere kural ihlalleri yapan sürücüleri havadan tespit etti. Trafikte seyir halindeyken makas atan, kırmızı ışıklarda geçen, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, şerit ve hız ihlalleri yapan 150 sürücüye 235'er lira ceza kesildi. Drone denetimlerinin olumlu sonuç verdiği ve kural ihlallerine yüzde 60'lık bir oranla azaltıcı etkisinin olduğu belirtildi. Yaklaşık 150 bin lira değerinde olan çok özellikli ve yüksek kalitedeki hava aracı drone ile İstanbul trafiğinin genel güvenliği de izlendi.