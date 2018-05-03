Otelde skandal haşema yasağı

İstanbul
Küçükçekmece'de bir oteldeki skandal uygulama büyük tepki çekti. Otelin havuzuna giden kadın, görevlilerin "Haşema ile havuza giremezsiniz. Hijyenik değil" uyarısı ile büyük şok yaşadı. Doktor Ömer Polat
, çocuklarının havuza girmek istemesi üzerine iki kızı ve eşi Zehra Polat
'ı da alarak hafta sonunda bir otele yerleşti. Çocukları ile havuza inen Zehra Polat'ı durduran görevliler, hijyenik olmadığı için haşema ile havuza girmenin yasak olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ömer Polat, "Kıyafetimizden dolayı böyle bir olayla karşılaştık ve rencide edildik. Hukuki hakkımızı da arayacağız" dedi. Zehra Polat ise "Çocuklar geceden tatile gidiyoruz diye heyecanlıydı. Havuz başından çevrilince hüsrana uğradılar. Çocuklarıma izah edemedim. Bu yaşananlar bana 28 Şubat zihniyetini hatırlattı" diye konuştu.