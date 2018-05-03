Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Oyuncu Burcu Biricik ve eşi motor kazasında yaralandı

Oyuncu ve eşi motor kazasında yaralandı

Giriş Tarihi: 3.5.2018
Oyuncu Burcu Biricik ve eşi motor kazasında yaralandı
Oyuncu ve reklamcı eşi Emre Yetkin, Kazdağları'nı gezmek için motosikletle geldikleri 'nin Bayramiç ilçesinde kaza geçirdi. Yetkin'in kullandığı motosikletin, kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan kazada Yetkin ve eşi Biricik hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazdağları bölgesini eşiyle gezen oyuncu Burcu Biricik, kaza öncesi tatil boyunca çektirdiği fotoğrafları 'Yaşasın yollar, yaşasın ormanlar' notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Burcu Biricik ve eşi motor kazasında yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN