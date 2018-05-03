Oyuncu Burcu Biricik ve eşi motor kazasında yaralandı

Oyuncu Burcu Biricik
ve reklamcı eşi Emre Yetkin, Kazdağları'nı gezmek için motosikletle geldikleri Çanakkale
'nin Bayramiç ilçesinde kaza geçirdi. Yetkin'in kullandığı motosikletin, kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan kazada Yetkin ve eşi Biricik hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
çift tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazdağları bölgesini eşiyle gezen oyuncu Burcu Biricik, kaza öncesi tatil boyunca çektirdiği fotoğrafları 'Yaşasın yollar, yaşasın ormanlar' notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.