Son Dakika: Samsun'da tramvayda ayakkabılarını veren gencin kim olduğu ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda yolculuk eden bir genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp ona giydirdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalın ayak devam etti.

YAPTIĞI HAREKETLE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine konu bir anda Türkiye gündemine oturdu. Gencin kim olduğu merak konusu oldu. İnsanlık dersi veren genç, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı araştırma sonucu belirlendi. Gencin Irak uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Alsamaraie olduğu ortaya çıktı. 4 yıldır Türkiye'de olan Alsamaraie'nin 3 yıldır Samsun'da yaşadığı, sanayide ve inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

''HAVA SOĞUK VE YAĞMUR YAĞIYORDU''

Gülsan Sanayi Sitesi'nde bir mobilya mağazasında çırak olarak çalışan ve ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 2014 yılında Samsun'da anne, baba ve 4 kardeşiyle birlikte gelen Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai, o anları anlattı. Alsamarrai, "Mimarsinan durağından tramvaya bindim ve oturdum. Bir çocuk gördüm 7-8 yaşlarında. Baktım ayaklarında ayakkabısı yok. Hava soğuk ve yağmur yağıyordu. Kendimi tutamadım, ayakkabılarımı çıkarttım ve verdim" dedi.

''O ZAMAN BENİM AYAKKABILARIMI ALACAKSIN''

Çocuğun durumuna çok üzüldüğünü belirten Alsamarrai, "Küçük çocuk ayakkabısız yürür mü? Yanaştım yanına 'Ayakkabın yok mu?' dedim, 'Yok' dedi. Bende, 'O zaman benim ayakkabılarımı alacaksın' dedim. Zor ikna ettim, çünkü istemedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve görmek istemiyorum. Benim evim yakındı. Sonra ben Samsunspor durağında indim. Ben sanayi sitesinde mobilya imalathanesinde çalışıyorum. Ben Türkiye'ye 2014 yılında Irak'tan geldim. Toplam 5 kardeşiz" diye konuştu.