Son Dakika: Antalya'da feci kaza.. Ölü ve yaralılar var

Antalya lya'nın Kemer İlçesi'nde minübüs ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre feci kazada 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Antalya Kemer de trafik kazası ölü ve yaralılar var

MİNİBÜSTEKİ 4 GÜNEY KORELİ TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.