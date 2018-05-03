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Son Dakika: 'da feci .. Ölü ve yaralılar var

'nın İlçesi'nde minibüs ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 15:22
Son Dakika: Antalya'da feci kaza.. Ölü ve yaralılar var
Antalyalya'nın İlçesi'nde minübüs ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre feci kazada 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.

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MİNİBÜSTEKİ 4 GÜNEY KORELİ TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

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Son Dakika: Antalya'da feci kaza.. Ölü ve yaralılar var
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