Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Beyoğlu’nda patlayan trafo paniğe neden oldu

Son dakika: ’nda patlayan trafo paniğe neden oldu

Son dakika haberi... ’nda bir apartmanın bodrum katında bulunan trafoda meydana geldi. Patlama sonrası çıkan nedeniyle büyük panik yaşandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 16:11
Son dakika: Beyoğlu’nda patlayan trafo paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre olay, Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Mumhanesi Sokak'ta meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında bir apartmanın bodrum katında bulunan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Patlama sonucunda trafo yanmaya başlarken bütün apartmanı dumanlar kapladı. Apartmandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo nedeniyle çevrede büyük panik yaşandığı öğrenildi. Dumanların yükseldiği apartmandan vatandaşların kendi imkanlarıyla tahliye olduğu belirtildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri a müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken apartmanda maddi hasar meydana geldi. Apartmanlarında çıkan yangını duyarak olay yerine gelen vatandaşlar ise gördükleri karşısında şok yaşadı. Sinir krizleri geçiren vatandaşları polis ekipleri sakinleştirdi.

Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beyoğlu’nda patlayan trafo paniğe neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN