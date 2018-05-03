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Son Dakika: 'de otomobil takla attı! 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Otoyolu kesiminde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak orta refüje girdi. Kazada 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 15:46
Son Dakika: TEM'de otomobil takla attı! 6 kişi yaralandı

Kaza, otoyolu Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan Ruhi K. idaresindeki 35 AV 5340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Takla atan aracın içinde bulunan Döndü K. ile Kerim E. araçtan fırlayarak ağır yaralanırken, sürücü Ruhi K., Ayşe Ç., Hayrettin E. ve Fatma B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla çekilerek götürüldü.

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Son Dakika: TEM'de otomobil takla attı! 6 kişi yaralandı
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