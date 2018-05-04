Darbeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ
) karşı demokrasi zaferi kazanılan 15 Temmuz
'da tarih değişti. SABAH gazetesi, tarihin akışını değiştiren 15 Temmuz'u konu edinen fotoğraf, video, şiir ve yazı yarışması düzenliyor. 1 Mayıs'ta başlayan "15 Temmuz Tarihi Değiştiren Tarih
" yarışmasında başvurular 30 Haziran
'a kadar devam edecek. SABAH gazetesi, milletin zaferi 15 Temmuz'un ikinci yılında fotoğraf, video, şiir ve yazı yarışması düzenliyor. "15 Temmuz Tarihi Değiştiren Tarih" adlı yarışmayla 15 Temmuz'un tüm şahitlerini tarihe imza atmaya ve eserlerini tüm Türkiye
ile paylaşmaya davet ediyor. Başvuruların 1 Mayıs'ta başladığı ve katılımın ücretsiz olduğu yarışmada başvurular 30 Haziran tarihinde son bulacak. Yarışmaya başvurular gazetenin internet
sitesi üzerinden alınacak. TOPLAM ÖDÜL: 90 BİN LİRA
Fotoğraf, video, şiir ve yazı dalında 4 farklı kategoriden oluşan yarışmanın sonucunda belirlenen eserlere her kategorideki 1'inciye 10 bin lira, 2'nciye 7 bin 500 lira ve 3'üncüye 5 bin lira para ödülü, toplam 90 bin lira ödül verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler SABAH'ın özel 15 Temmuz Gazetesi'nde yayımlanarak ölümsüzleşecek. Yarışmacılar, https://www.sabah.com. tr/15-Temmuz-Yarismasi adresi üzerinden "Sen de Katıl" bölümünden başvurularını yapabilecekler. Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. İşte detaylar:
Yarışmaya katılım sadece https:// www.sabah.com.tr/15-Temmuz-Yarismasi üzerinden sağlanıyor.
Yarışma Fotoğraf, Video, Şiir ve Yazı olmak üzere 4 farklı kategoride yapılıyor. Katılımcılar farklı kategorilere katılabileceği gibi, aynı kategoriye 1 kez katılabiliyor.
Katılımcılar; daha önce herhangi bir yerde yayımlanmış veya ödül kazanmış olan eserler ile yarışmaya katılamıyor.
Kazananlar 10 Temmuz Salı günü SABAH gazetesinde ve "www.sabah.com. tr/15-Temmuz-Yarismasi" internet adresinde ilan edilecek.
Yarışmaya katılan herkese yarışmanın sonunda sertifika gönderilecek.
Seçilen eserler, yarışma sonunda "15 TEMMUZ TARİHİ DEĞİŞTİREN TARİH" Gazetesi'nde yayımlanacak.
18 yaşından küçükler katılamıyor.