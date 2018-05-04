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Tarihi Değiştiren Tarih

SABAH gazetesi, milletin zaferi ’un ikinci yılında fotoğraf, video, şiir ve yazı yarışması düzenliyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek

DERVİŞ UĞURLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018
15 Temmuz Tarihi Değiştiren Tarih
Darbeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne () karşı demokrasi zaferi kazanılan 'da tarih değişti. SABAH gazetesi, tarihin akışını değiştiren 15 Temmuz'u konu edinen fotoğraf, video, şiir ve yazı yarışması düzenliyor. 1 Mayıs'ta başlayan "15 " yarışmasında başvurular 'a kadar devam edecek. SABAH gazetesi, milletin zaferi 15 Temmuz'un ikinci yılında fotoğraf, video, şiir ve yazı yarışması düzenliyor. "15 Temmuz Tarihi Değiştiren Tarih" adlı yarışmayla 15 Temmuz'un tüm şahitlerini tarihe imza atmaya ve eserlerini tüm ile paylaşmaya davet ediyor. Başvuruların 1 Mayıs'ta başladığı ve katılımın ücretsiz olduğu yarışmada başvurular 30 Haziran tarihinde son bulacak. Yarışmaya başvurular gazetenin sitesi üzerinden alınacak.

TOPLAM ÖDÜL: 90 BİN LİRA
Fotoğraf, video, şiir ve yazı dalında 4 farklı kategoriden oluşan yarışmanın sonucunda belirlenen eserlere her kategorideki 1'inciye 10 bin lira, 2'nciye 7 bin 500 lira ve 3'üncüye 5 bin lira para ödülü, toplam 90 bin lira ödül verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler SABAH'ın özel 15 Temmuz Gazetesi'nde yayımlanarak ölümsüzleşecek. Yarışmacılar, https://www.sabah.com. tr/15-Temmuz-Yarismasi adresi üzerinden "Sen de Katıl" bölümünden başvurularını yapabilecekler. Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. İşte detaylar:
Yarışmaya katılım sadece https:// www.sabah.com.tr/15-Temmuz-Yarismasi üzerinden sağlanıyor.
Yarışma Fotoğraf, Video, Şiir ve Yazı olmak üzere 4 farklı kategoride yapılıyor. Katılımcılar farklı kategorilere katılabileceği gibi, aynı kategoriye 1 kez katılabiliyor.
Katılımcılar; daha önce herhangi bir yerde yayımlanmış veya ödül kazanmış olan eserler ile yarışmaya katılamıyor.
Kazananlar 10 Temmuz Salı günü SABAH gazetesinde ve "www.sabah.com. tr/15-Temmuz-Yarismasi" internet adresinde ilan edilecek.
Yarışmaya katılan herkese yarışmanın sonunda sertifika gönderilecek.
Seçilen eserler, yarışma sonunda "15 TEMMUZ TARİHİ DEĞİŞTİREN TARİH" Gazetesi'nde yayımlanacak.
18 yaşından küçükler katılamıyor.
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