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300 metrelik a yuvarlanan araçtan sağ çıktılar

'ta kamyonetin a yuvarlanması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Şehir merkezinden Kurmanpınar köyü istikametine giden Nuh İpek'in kullandığı 69 AL 114 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yoşalık mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 19:22
300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan sağ çıktılar

Sürücü ve beraberindeki babası Abdullah, annesi Mukaddes İpek ile dayısı Murtaza Çorlu, takla atan araçta sıkıştı.

Yoldan geçen bir sürücünün ihbarı üzerine jandarma, ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, ekiplerin çalışması üzerine bulundukları yerden çıkartıldı.

zedeler, ekipler tarafından sedye ile taşınarak önce yola ulaştırıldı, ardından da ambulanslarla Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mukaddes İpek, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderildi.

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300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan sağ çıktılar
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