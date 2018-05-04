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45 yıllık eşinden 1 milyon lira istedi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018
45 yıllık eşinden 1 milyon lira istedi
İşadamı Hikmet Ahi'nin eşi Pakize Ahi, 45 yıllık kocasına boşanma davası açtı. 1 milyon lira tazminat ve aylık 5 bin lira nafaka istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davada Gayrimenkullere, şirketlere ve banka hesaplarına tedbir konulması talep edildi. İşadamı ise mirastan reddettiği oğlu 'yi suçladı. Veysi Ahi, babasını öldürtmek için 10 yıl önce mafyayla anlaşmış ve bir süre cezaevinde yatmıştı. Oğlunun, annesinin aklına girerek kendisine zarar vermek için boşanma davası açtırdığını belirten baba davanın reddini istedi. Mahkeme ise geçici olarak anneye aylık 700 lira tedbir nafakası bağladı.
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45 yıllık eşinden 1 milyon lira istedi
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