Adana'da dedektifler film gibi cinayeti film gibi yöntemle çözdü

KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Ağustos 2017 tarihinde Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi göl kenarında meydana geldi. Çevrede devriye atan polisler, göl kenarında park halinde bulunan araçların yanına giderek kimlik kontrolü yapmak istedi. Söz konusu araçlardan 01 KN 889 plakalı otomobile yaklaşan polis ekibi, sürücü mahallindeki kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Polis ekiplerince olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptığı incelemede, şahsın bir gündür kayıp olan ve çatı işleri yapan iş adamı Kazım Fidancı (69) olduğunu ve öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme polislerinin, araçta ve Fidancı'da yaptığı incelemede, kalbine aldığı tek bıçak darbesi sonucu öldürüldüğünü belirledi. Polisler, araç ve çevresinde yaptığı geniş çaplı araştırmada suç aletine rastlamadı. Polis olaydan hemen sonra cinayeti çözmek için otomobil etrafında geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayeti işleyenler yakalanamayarak olay faili meçhul cinayet olarak rafa kaldırıldı.