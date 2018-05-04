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'da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

'da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği da 10 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 12:11
Amasya'da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

, bugün sabah saatlerinde 'ya bağlı Gözlek köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinden Göynücek ilçesi yönüne giden Yener Özdemir yönetimindeki 05 M 4503 plakalı minibüs, Gözlek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan M.Ş.Ç., M.D., Ö.S., F.G., H.B.B., M.Ç., S. Ç., İ.Ç., H.K. ve M.D., yaralandı. Olay yerisevk edilenlen ambulanslarla yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Amasya'da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
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