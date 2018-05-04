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Anjelika Akbar Gençlik Festivali’ne ‘renk’ kattı

ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018
Anjelika Akbar Gençlik Festivali’ne ‘renk’ kattı
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, Ziraat Bankası Sergi Koleksiyonu'ndan yüzlerce eserin sergilendiği "Işık ve Renk Dijital Sergisi"nin açılışındaki canlı performansıyla izleyenleri büyüledi. bünyesindeki serginin orijinal müziklerini de besteleyen Akbar, hem ziyaretçiler hem de özel davetlilerin yer aldığı açılışta canlı performans sergiledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu İstanbul Gençlik Festivali'nde BistTalk sahnesinde gençlerle buluştu. Konuşmasında gençlerin ablası olduğunu söyleyerek onların enerjisine inandığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Bütün tercih imkânlarını gençlerin önüne sunup en doğru yolu bulmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz."
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Anjelika Akbar Gençlik Festivali’ne ‘renk’ kattı
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