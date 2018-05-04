Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Anne ve babayı para için tehdit etmek "nitelikli yağma" sayıldı

Anne ve babayı para için tehdit etmek "" sayıldı

6. Ceza Dairesi, anne ve babasını "Sizi bu evde yaşatmam, bu evden atarım, bana para bulun." diyerek tehdit eden sanığın, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 11:33
Anne ve babayı para için tehdit etmek nitelikli yağma sayıldı

İzmir Ödemiş'te ailesiyle yaşayan kişi, daha önceden olduğu gibi anne ve babasından para istedi. Ebeveynlerinin para vermek istememesi üzerine "Sizi öldürürüm, sizi yaşatmam, bu evden atarım, bana para bulun." diyerek tehdit eden sanık hakkında dava açıldı.

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU BELİRTİLDİ

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun yağma suçunu düzenleyen ve 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngören 148. maddesi kapsamında cezalandırılmasına karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen 6 Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Bozma kararında, özgülediği kastına göre sanığın eyleminin bir bütün halinde TCK'nin 149. maddesinde düzenlenen ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören suçunu oluşturduğu belirtildi.

Adana'da dedektifler film gibi cinayeti film gibi yöntemle çözdü
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne ve babayı para için tehdit etmek "nitelikli yağma" sayıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN