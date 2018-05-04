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Belediyedeki görevine son verilen işçiyi dan psikolog vazgeçirdi

'ın Efeler ilçesinde, işçi olarak çalıştığı belediyedeki görevine son verilince bunalıma giren Salih U. (52), binanın 5'inci katına çıkıp, atlamak istedi. Salih U., psikolog tarafından ikna edilerek, dan vazgeçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 17:04
Belediyedeki görevine son verilen işçiyi intihardan psikolog vazgeçirdi

Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Veysipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasının 5'inci katına atlamak için çıkan Salih U.'yu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın da yaşamına son vermek isteyen Salih U.'yu ikna etmek için olay yerine geldi. Belediyedeki işinden çıkarıldığı için bunalıma girdiği belirtilen Salih U., ikna edilmeye çalışıldı.

PSİKOLOG VAZGEÇİRDİ

Asayiş Şube Müdürü Akın, Salih U. ile bir süre görüştü; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine bölgeye bir de psikolog getirildi. Psikoloğun ikna etmesinin ardından polis, Salih U.'yu aşağı indirip, Efeler Polis Merkezi'ne götürdü.

Salih U., işçi olarak çalıştığı Efeler Belediyesi'ndeki görevine 2 ay önce son verildiğini, ekonomik sıkıntıya girdiğini, bu nedenle etmek istediğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Belediyedeki görevine son verilen işçiyi intihardan psikolog vazgeçirdi
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