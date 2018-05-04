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'da husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan  (53) öldü, 2 çocuk ise yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 07:51
Bursa'da husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'ta meydana geldi. Husumetli iki Roman ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murtaza E. (51), evden aldığı pompalı tüfekle hasımlarına doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği ile Faruk Y. (10) ve Çiimen Ç. (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerisevk edilenlen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çimen Çaymaklar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Çakmaklar'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Sokağın savaş alanına döndüğü, 4 ev ve 2 otomobilin camlarının kırıldığı, televizyon ve masaların dışarıya atıldığı kavganın ardından silahı kullanan Murtaza E. ile yakını Kudret E., otomobille kaçtı. Polisin peşine düştüğü iki şüpheli, yaşanan kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Murtaza E.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve birçok suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.

Polis, olayların daha fazla büyümemesi için Şimşek Sokak'ta önlem aldı.

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Bursa'da husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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