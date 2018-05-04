Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İran'de düşen jetteki kayıp pilot Beril Gebeş'e hala ulaşılamadı

'de düşen jetteki kayıp pilot 'e hala ulaşılamadı

’da düşerek 11 kişiye mezar olan uçağın kaptan pilotu ’in cesedine, kazanın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen ulaşılamadığı belirtildi. Türkiye’nin İran Büyükelçisi , vatandaşın cenazesine ulaşılmadığını belirterek, “Kazanın hemen ardından İran arama ve kurtarma ekipleri ve Türk ekiplerinin de desteği ile 3 hafta süren arama ve kurtarma çalışmalarında bölge ayrıntılı bir şekilde arandı. Fakat bulunamadı. Hava şartları ve nevruz nedeni çalışmalara ile ara verildi” şeklinde konuştu. Rıza Hakan Tekin açıklamasının devamında, “İran makamlarına daha sonra tekrar girişimde bulunduk ve tekrar bir çalışma yapıldı. Ancak maalesef şu ana kadar bu konuda bir sonuç almış değiliz” ifadesini kullandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 17:43
İran'de düşen jetteki kayıp pilot Beril Gebeş'e hala ulaşılamadı

'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinde hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesine ulaşıldıktan kısa bir süre sonra bir kişinin cesedinin bulunamadığı açıklanmıştı. Kaptan pilotu 'in cenazesi ile ilgili arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin Türkiye'nin İran Büyükelçisi açıklama yaptı.

''ŞU ANA KADAR BİR SONUÇ ALMIŞ DEĞİLİZ''

Türkiye'nin İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, vatandaşın cenazesine ulaşılmadığını belirterek, "Kazanın hemen ardından İran arama ve kurtarma ekipleri ve Türk ekiplerinin de desteği ile 3 hafta süren arama ve kurtarma çalışmalarında bölge ayrıntılı bir şekilde arandı. Fakat bulunamadı. Hava şartları ve nevruz nedeni çalışmalara ile ara verildi" şeklinde konuştu. Rıza Hakan Tekin açıklamasının devamında, "İran makamlarına daha sonra tekrar girişimde bulunduk ve tekrar bir çalışma yapıldı. Ancak maalesef şu ana kadar bu konuda bir sonuç almış değiliz" ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul'a giden özel Türk jeti 11 Mart'ta İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Şehrekürd yakınlarında düşmüştü.

Son Dakika Haberi: İran'da düşen jetle ilgili yeni gelişme! Ön rapordaki bilgiler ortaya çıktı
Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'de düşen jetteki kayıp pilot Beril Gebeş'e hala ulaşılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN