Kırmızı et'e su enjekte ediyorlar!

Et dolandırıcıları genellikle kıymaya, aslında kullanılmayan at, eşek eti karıştırarak hile yapıyordu. Ancak bütün ette hile yapılması daha zordu. Dolandırıcılar, bütün olarak satılan ete de hile karıştırmanın yolunu bulmakta zorlanmadı.

Marinasyon makineleriyle ete enjekte edilen suyla hem etin ağırlığı hem de kütlesi artıyor ayrıca daha uzun süre bozulmadan kalması sağlanıyor. Avrupa'da etin terbiye edilerek daha lezzetli olması için yapılan marinasyon işlemi Türkiye'de ete şırıngayla su enjekte edilmek için kullanılıyor. Su enjekte edilme işlemi de özellikle dondurulmuş ete yapılıyor.