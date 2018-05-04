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'e su enjekte ediyorlar!

Gıda ürünlerinde sahtekarlık sınır tanımazken et sahtekarları, kıymada at-eşek eti karıştırma hilesinin yanına, bütün olarak alınan ete uygun yeni bir hileli yöntem geliştirdi. Etin ağırlığı, kimyasallarla enjekte edilen suyla yüzde 30’a kadar artırılıyor. 1 kilogram diye alınan et pişirilince, suyu buharlaşıyor ve büzüşüyor. Tavaya konan koca et, çözüldükten ve piştikten sonra küçücük kalıyor

Giriş Tarihi: 4.5.2018 00:32 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 01:51
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Et dolandırıcıları genellikle kıymaya, aslında kullanılmayan at, eşek eti karıştırarak hile yapıyordu. Ancak bütün ette hile yapılması daha zordu. Dolandırıcılar, bütün olarak satılan ete de hile karıştırmanın yolunu bulmakta zorlanmadı.

Marinasyon makineleriyle ete enjekte edilen suyla hem etin ağırlığı hem de kütlesi artıyor ayrıca daha uzun süre bozulmadan kalması sağlanıyor. Avrupa'da etin terbiye edilerek daha lezzetli olması için yapılan marinasyon işlemi 'de ete şırıngayla su enjekte edilmek için kullanılıyor. Su enjekte edilme işlemi de özellikle dondurulmuş ete yapılıyor.

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Kırmızı et'e su enjekte ediyorlar!
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