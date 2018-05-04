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'te teknikeri dövüp, kulağını kesen 2 kişi tutuklandı

'te aralarında husumet bulunan iklimlendirme ve soğutma teknikeri Zübeyir Kurt'u (22) barışacaklarını söylerek çağırdıkları oto yıkama servisinde dövüp, kulağını çakı ile kestikten sonra kaçırmak istedikleri ileri sürülen Kani Yorulmaz (22) ve Kasım Günay (23), polis tarafından yakalandı. Cezaevinden 3 gün önce çıkan Yorulmaz ve yine cezaevinden izinli çıkan Günay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 12:50
Marmaris'te teknikeri dövüp, kulağını kesen 2 kişi tutuklandı

BULUŞMA TEKLİF ETTİLER VE KABUSU YAŞATTILAR

Cezaevinden 3 gün önce çıkan Kani Yorulmaz ve yağma suçundan yattığı cezaevinden iyi hal nedeniyle bir hafta izinli çıktığı öğrenilen Kasım Günay, 'te buluştu. Yorulmaz ve Günay, geçen yıl yaşanan bir kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iklimlendirme soğutma teknikeri Zübeyir Kurt'u arayıp, barışmak için eski Datça Yolu, Hasan Işık Caddesi'ndeki bir oto yıkama servisinde buluşma teklifinde bulundu. Kurt, kiraladığı 48 SZ 673 plakalı otomobille dün saat 00.30 sıralarında, oto yıkama servisine geldi. İddiaya göre, barışacağını düşünerek elini uzatan Zübeyir Kurt, husumetli bulunduğu kişiler tarafından tekme tokat dövüldü. Sağ kulağı çakı ile kesilen Kurt, zorla otomobile bindirildi. Otomobil içinde de dövülen Zübeyir Kurt, bir süre sonra trafik ışıklarında durulmasını fırsat bilip, kendisini dışarı atarak koşup tekrar oto yıkama servisine gelirken, şüpheliler çalıntı olduğu belirlenen otomobille hızla uzaklaştı. Çevredekiler, polisi arayıp durumu bildirdi.

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Marmaris'te teknikeri dövüp, kulağını kesen 2 kişi tutuklandı
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