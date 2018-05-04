Minik kazazede faciayı anlattı

İzmir
'de 5 gün önce meydana gelen kaza
da, 5 kişilik aileye mezar olan otomobilden tek sağ kurtulan sürücü Bülent Karabulut'un yeğeni 10 yaşındaki Yağmur Karabulut
kaza anını SABAH'a anlattı. Kendilerine arkadan beyaz renkli başka bir aracın çarptığını öne süren Yağmur Karabulut, "Amcam bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek tur otobüsü ile çarpıştı. Kazadan sonra kuzenlerim, amcam ve yengem hareketsiz halde yatıyordu. Ben kendimdeydim ve her şeyi hatırlıyorum. Sonra bir kadın yanıma gelip 'İyi misin kızım? Annen baban nerede' dedi. Ben de evde olduklarını söyleyip telefon numaralarını verdim. Kadın anne ve babamı arayıp kazayı haber verdi. O beyaz araba bize arkadan çarpmasaydı bu kaza yaşanmazdı" dedi. Kazanın üzüntüsünü yaşayan dede Naci Karabulut ise "Şu an jandarma o beyaz araç ve sürücüsünü arıyor. Kaçan aracı gören vatandaşlarımız varsa jandarmaya ve polise bilgi versin. Bu kaza aydınlatılsın istiyorum" dedi.