ŞIŞLI’ye devasa şehir parkı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
şehrin kalbine yeni bir kent parkı kazandırıyor. Feriköy'deki İSKİ
binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin metrekarelik alan 'şehir parkı' olarak yeniden düzenleniyor. Şişli'deki arazide bulunan İSKİ binalarının yıkımı sırasında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, Feriköy Şehir Parkı'nın ilçe ve mahalleye hayırlı olmasını diledi. Uysal, "Bir ay içinde temizleyeceğiz. Arkasından da hızlı bir şekilde yeşil alan
düzenlemesini yapıp yılsonuna kadar burayı halkın kullanımına sunacağız" dedi. Başkan Mevlüt Uysal, bölgede okul ve otopark ihtiyacı olduğunu bildiğini belirterek, "Buradaki 20 bin metrekarelik arazinin 18 bin metrekaresini yeşil alan yapacağız. Öğrencilerimiz için 2 bin metrekaresine de okul, altına da otopark yapma sözü veriyoruz" diye konuştu. Feriköy'de yaklaşık 185 milyon lira değerindeki alanda bulunan İSKİ'ye ait 7 bina boşaltıldı ve yıkımına başlandı. Alanın açılmasıyla beraber, 20 bin metrekarelik alan ağaçlandırılarak kent parkı olarak hizmete sunulacak. Alanda bulunan 296 adet ağaç korunacak, ek olarak 380 adet ağaç daha dikilecek. Kent parkının içinde, 10 bin metrekare çim alan olacak. Çim alanın yanısıra yürüyüş parkurları, gösteri havuzları ve tek katlı bir cafe de yer alacak. Park içerisinde yaklaşık bin metrekarelik alan, konser ve etkinlik alanı olarak hizmet verecek. Ayrıca parkta, tamamı ahşap malzemeden üretilen çocuk oyun alanları da yer alacak.