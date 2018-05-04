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Son Dakika: 'nde korkutan !

Son dakika haberi... 'nde (OSB) bulunan 'na ait olduğu belirtilen fabrikada çıktı. Sanayi 8. caddeki fabrikadan siyah dumanların yükselirken, binadaki yangını sördürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Binada dumandan etkilenler olduğu, bölgeye çok sayıda sağlık, arama ve kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, yangın nedeniyle ölü ya da yaralı bulunmuyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 14:50
Son Dakika: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

'nde (OSB) bulunan 'na ait olduğu belirtilen fabrikada çıktı. Sanayi 8. caddeki fabrikadan siyah dumanların yükselirken, binadaki yangını sördürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Binada dumandan etkilenenler olduğu, bölgeye çok sayıda sağlık, arama ve kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı, Alp Havacılık Fabrikası'nda çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaptı.

Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi 8'inci caddeki fabrikada çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Bir çok itfaiye ekibi tarafından yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ettiği sırada Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından son durum ile alakalı bir açıklama yapıldı. Meydana gelen yangında ölü ve yaralının olmadığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Alp Havacılıkta oksijen tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın EOSB itfaiye biriminin tüm ekipleri ile anında müdahalesi yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yangında ölü ve yaralı olmaması sevindiricidir."
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Son Dakika: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!
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