Ters yönde ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü

Azerbaycan Bulvarı'nda ters yöne giren sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen otomobili fark eden sürücülerden bazıları araca çarpamamak için ani fren yapmak zorunda kaldı. Bir süre ilerleyen sürücü, kavşakta kendi şeridine geçerek yoluna devam etti.

Ters yönde giden otomobil trafiği tehlikeye böyle düşürdü

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

O anlar ise trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülenip; sosyal medyadan paylaşıldı.