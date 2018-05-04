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aldı trafiğini birbirine kattı

sahil yolunda, iddiaya göre, nun etkisiyle fenalık geçiren sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı. Trafikte bulunan araçlara korkulu anlar yaşatan sürücü bariyerlere çıkarak durabildi.

Giriş Tarihi: 4.5.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 11:08
Uyuşturucu aldı İstanbul trafiğini birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre, E.Ç yönetimindeki 34 THV 46 plakalı sürücüsü kullandığı maddenin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak asılı kaldı. gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. E.Ç'nin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta gerçekleştirildi.

"DİREKSİYONUN BAŞINDA KRİZ GEÇİRDİ"

Daha sonra E.Ç, yapılan test sonucu madde tespit edilmesi nedeniyle gözaltına alındı. Yaşanan olay nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bariyerlerde asılı kalan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Bu sırada kaza esnasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise "Giderken direksiyonun başında geçirdi birden yukarıya çıktı ben gözümle gördüm" diyerek kazayı anlattı.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Uyuşturucu aldı İstanbul trafiğini birbirine kattı
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