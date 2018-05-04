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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 07:50 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 07:51
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Olay, saat 23.15 sıralarında D-650 Karayolu, istikameti Aşağı Kirazca mevkiinde meydana geldi. Bir otobüs firmasına ait - Antalya seferi yapan 54 999 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen 34 RE 4644 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs yolcularından yaralanan olmazken, otobüste küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, otobüsteki bazı yolcular, otobüste asker bulunduğunu, çarpıştıkları otomobildekilerin de bu askeri uğurlamak için eşlik eden arkadaşları olabileceğini iddia ettiler. Bazı yolcular da otomobilin otobüsün önüne geçip birden yola çapraz şekilde pozisyon alarak yavaşladığını iddia ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
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