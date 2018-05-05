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Son Dakika: Mamak'ta sele neden oldu

Son dakika haberi... 'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi. Bir kişinin de sel sularına kapıldığı görüldü. Çok sayıda iş yerini de su bastı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 13:59 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 14:21
Son Dakika: Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu

Başkentte öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Mamak'ta sele neden oldu. Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişinin de sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Ancak vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

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Son Dakika: Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu
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