Anne bebeğini balkondan attı

Ankara
'da,
psikolojik rahatsızlığı bulunan Özlem T., annesini bıçakladıktan sonra 6 aylık kız bebeğini balkondan attı. Olay, dün akşam Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Özlem T., annesi Gülşen T.'yi sırtından bıçaklayıp balkona kilitledikten sonra bebeği ile diğer balkona çıktı. İtfaiye ekiplerinin balkona çıktığını gören Özlem T., bebeğini 2. kattaki balkondan attı. Beton zemine çakılan bebek ağır yaralandı. Elinde bıçak olan Özlem T. kapıyı kırarak içeri giren polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.