Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Anne bebeğini balkondan attı

Anne bebeğini balkondan attı

Giriş Tarihi: 5.5.2018
Anne bebeğini balkondan attı
'da, psikolojik rahatsızlığı bulunan Özlem T., annesini bıçakladıktan sonra 6 aylık kız bebeğini balkondan attı. Olay, dün akşam Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Özlem T., annesi Gülşen T.'yi sırtından bıçaklayıp balkona kilitledikten sonra bebeği ile diğer balkona çıktı. İtfaiye ekiplerinin balkona çıktığını gören Özlem T., bebeğini 2. kattaki balkondan attı. Beton zemine çakılan bebek ağır yaralandı. Elinde bıçak olan Özlem T. kapıyı kırarak içeri giren polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne bebeğini balkondan attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN