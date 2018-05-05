Arı kovanları yola saçıldı

Aydın
'ın Nazilli ilçesinde kaza yapan kamyonun kasasındaki yaklaşık 20 kovanın yola saçılması nedeniyle dağılan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı. Muğla
'dan Ankara
'ya seyreden Kazım C. idaresindeki kamyonun kasasına istiflenen kovanlar, Hürriyet Caddesi'nde bir köprüye takıldı. Kazada, kamyonun kasasında bulunan yaklaşık 20 kovan yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arıların daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla caddeyi trafiğe kapattı, çevredekilere uyarılarda bulundu. Ekipler, kovanları kamyona yükleyip aracı şehir dışına çıkardı. AA