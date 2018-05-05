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Son Dakika Haberi: 'da lara baskın!

Son dakika haberi... narkotik polisi, 'de hint keneviri tarlasına dönüştürülen iki ya baskın düzenledi. Baskında 4 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 12:12
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'de iki villada yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada Kamiloba ve Türkoba'da 2 ayrı villanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü belirlendi.

SABAT SAATLERİNDE BASKIN YAPILDI

Bu sabah saatlerinde lara özel harekat polisinin desteğiyle baskın yapa ekipler, 4 bin kök hint keneviri ele geçirdi. Üçer katlı villalarda yapılan incelemelerde her bir katın özel ışık, ısı ve sulama sistemiyle adeta hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü görüldü.

Operasyonla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

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Son Dakika Haberi: İstanbul'da lüks villalara uyuşturucu baskın!
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