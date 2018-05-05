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'de sular ne zaman gelecek? 'da sular ne zaman gelecek?

'un kalabalık semtlerinden olan ve mahallerinde yaşanıyor. 24 saattir suların kesik olduğu Esenler ve Başakşehir'de, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde su kesintisi hakkında İSKİ tarafından açıklama yayınlandı. Esenler'de sular ne zaman gelecek? Bağcılar'da sular ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 5.5.2018 10:24
Esenler'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

'de sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar için İSKİ'den açıklama geldi. Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmutbey Terfi Merkezi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle yapılıyor.

Su kesintisi 'a bağlı Bağlar, Demirkapı, Çınar, 15 Temmuz, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl mahallelerinin tamamında ve Yavuz Selim Mahallesi'nin alt kotlarında, Esenler'de ise Birlik, Cevatpaşa, Fevzi Çakmak, Fatih, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis ve Turgut Reis mahallelerinde uygulanacak.

Bağcılar ve Esenler'de su kesintisi 11:00'da sona erecek!

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Esenler'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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