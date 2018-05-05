Esenler'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Esenler'de sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar için İSKİ'den açıklama geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, su kesintisi Mahmutbey Terfi Merkezi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle yapılıyor.

Su kesintisi Bağcılar'a bağlı Bağlar, Demirkapı, Çınar, 15 Temmuz, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl mahallelerinin tamamında ve Yavuz Selim Mahallesi'nin alt kotlarında, Esenler'de ise Birlik, Cevatpaşa, Fevzi Çakmak, Fatih, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis ve Turgut Reis mahallelerinde uygulanacak.

Bağcılar ve Esenler'de su kesintisi 11:00'da sona erecek!