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Genç kızı sokak ortasında öldürdü

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018
Genç kızı sokak ortasında öldürdü
İstanbul Zeytinburnu'nda askerden izine gelen genç, sevgisine karşılık vermediği ileri sürülen genç kızı öldürüp a kalkıştı. Seyitnizam Mahallesi 322. Sokak'ta Mahsun Sarıkaşlı (21), Nurhan Doğan'la (20) dün öğle saatlerinde sokakta bir araya geldi. İkili önce konuşmaya ve sonra da tartışmaya başladı. İddiaya göre Sarıkaşlı, sevgisine karşılık bulamadığı genç kıza silahla kurşun yağdırdı. Ardından da namluyu kendine çevirerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Nurhan Doğan hayatını kaybederken, ağır yaralı Mahsun Sarıkaşlı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sokakta yürürken olaya şahit olan bir kişi, "Yürürken gördüm tartışmışlardı herhalde, oğlan sinirliydi. Kızın boğazını sıktı. Sonra 2-3 el silah sesi duydum. Sonra kendine sıktığını görmüşler oğlanın. Askerdi. İzne gelmişti. Tekrar askere dönecekti" dedi.
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Genç kızı sokak ortasında öldürdü
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